information fournie par Reuters • 28/01/2026 à 18:24

Exail Technologies : le CA devrait augmenter de 28% en 2025, au-dessus de l'objectif

Un émetteur de localisation d'urgence Exail Technologies lors du Salon du Bourget

Exail Technologies ‍a annoncé mercredi que la croissance ‌estimée du son chiffre d'affaires annuel ​était d'environ 28%, ⁠un résultat supérieur à son ⁠objectif ‍annoncé en ⁠octobre d'une hausse entre 20 et ​25%.

Le groupe, qui dit toujours viser ⁠une croissance ​du bénéfice avant ​intérêts, impôts, ​dépréciation et amortissement (Ebitda) ​courant "nettement ⁠supérieure" à celle du chiffre d'affaires, publiera ses ‌résultats annuels audités le 18 mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate ‌Entringer)