Exail Technologies : le CA devrait augmenter de 28% en 2025, au-dessus de l'objectif

Un émetteur de localisation d'urgence Exail Technologies lors du Salon du Bourget
Exail Technologies a annoncé mercredi que la croissance estimée du son chiffre d'affaires annuel était d'environ 28%, un résultat supérieur à son objectif annoncé en octobre d'une hausse entre 20 et 25%.
Le groupe, qui dit toujours viser une croissance du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant "nettement supérieure" à celle du chiffre d'affaires, publiera ses résultats annuels audités le 18 mars.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer