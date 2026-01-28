 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail Technologies : le CA devrait augmenter de 28% en 2025, au-dessus de l'objectif
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:24

Un émetteur de localisation d'urgence Exail Technologies lors du Salon du Bourget

Un émetteur de localisation d'urgence Exail Technologies lors du Salon du Bourget

Exail Technologies ‍a annoncé mercredi que la croissance ‌estimée du son chiffre d'affaires annuel ​était d'environ 28%, ⁠un résultat supérieur à son ⁠objectif ‍annoncé en ⁠octobre d'une hausse entre 20 et ​25%.

Le groupe, qui dit toujours viser ⁠une croissance ​du bénéfice avant ​intérêts, impôts, ​dépréciation et amortissement (Ebitda) ​courant "nettement ⁠supérieure" à celle du chiffre d'affaires, publiera ses ‌résultats annuels audités le 18 mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate ‌Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
108,600 EUR Euronext Paris +2,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank