Givaudan acquisition de Belle Aire Creations aux États-Unis
La transaction s'inscrit dans la stratégie 2030 de Givaudan visant à étendre sa portée auprès des clients locaux et régionaux.
Gilles Andrier, CEO de Givaudan, a déclaré : ' L'acquisition de Belle Aire Creations représente une étape importante pour Givaudan alors que nous poursuivons notre parcours pour assurer une croissance durable à long terme. Leurs solides partenariats avec les clients et leur esprit d'entreprise s'alignent parfaitement avec notre vision et nos valeurs'.
Maurizio Volpi, Président Fragrance & Beauty chez Givaudan, a ajouté : ' Cette acquisition nous permettra de combiner nos ressources créatives mondiales avec l'expertise régionale approfondie de Belle Aire Creations afin d'offrir des solutions gagnantes à nos clients'.
