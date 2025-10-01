 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Givaudan acquisition de Belle Aire Creations aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:57

Givaudan a annoncé son intention d'acquérir Belle Aire Creations, une maison de parfums américaine.

La transaction s'inscrit dans la stratégie 2030 de Givaudan visant à étendre sa portée auprès des clients locaux et régionaux.

Gilles Andrier, CEO de Givaudan, a déclaré : ' L'acquisition de Belle Aire Creations représente une étape importante pour Givaudan alors que nous poursuivons notre parcours pour assurer une croissance durable à long terme. Leurs solides partenariats avec les clients et leur esprit d'entreprise s'alignent parfaitement avec notre vision et nos valeurs'.

Maurizio Volpi, Président Fragrance & Beauty chez Givaudan, a ajouté : ' Cette acquisition nous permettra de combiner nos ressources créatives mondiales avec l'expertise régionale approfondie de Belle Aire Creations afin d'offrir des solutions gagnantes à nos clients'.

Valeurs associées

GIVAUDAN
3 225,000 CHF Swiss EBS Stocks -0,22%


