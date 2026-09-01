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GitLab en hausse après la publication de résultats encourageants pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 23:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action de la société de développement de logiciels GitLab GTLB.O progresse d'environ 17 % pour atteindre 53 dollars en séance prolongée

** La société annonce un chiffre d'affaires de 286,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 273,1 millions de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 24 cents au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions moyennes des analystes qui s’établissaient à 18 cents

** Le directeur général Bill Staples a déclaré que l’utilisation croissante de l’IA dans le développement logiciel stimule la demande pour les outils de sécurité, de gouvernance et de contrôle de GitLab

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 85 et 87 cents

** Le cours cible médian des 29 courtiers couvrant le titre s’établit à 40 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé d'environ 20 %

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