GitLab en forte hausse après que la demande liée à l'IA a permis de dépasser les prévisions de résultats au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de la société de développement de logiciels GitLab GTLB.O bondissent de 20,9 % à 54,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 286,3 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 273,1 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 24 cents, dépassant les prévisions de 18 cents; les perspectives de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre sont globalement conformes aux estimations

** Le directeur général Bill Staples a déclaré qu'avec l'IA stimulant la création de logiciels, les outils de sécurité, de gouvernance et de contrôle deviennent "de plus en plus précieux"

** Au moins cinq sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre

** TD Cowen relève son objectif de cours de 42 à 55 dollars; la société se dit encouragée par les premiers signes de retombées positives de la nouvelle tarification de GTLB et par l'augmentation du code généré par l'IA, qui constituent des facteurs favorables pour sa plateforme de sécurité intégrée

** Huit analystes attribuent à l’action la note "Achat" ou supérieure, 19 la note "Conserver" et deux la note "Vendre" ou inférieure; le cours cible médian s’établit à 50 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de plus de 20 %