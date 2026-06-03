GitLab en difficulté : les difficultés liées à la réduction des effectifs et aux licenciements dans le secteur technologique l'emportent sur les résultats supérieurs aux prévisions du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de la société de développement de logiciels Gitlab GTLB.O recule de 6,1 % à 29,87 $ en pré-ouverture ** La société affiche un chiffre d'affaires de 264,15 millions de dollars au premier trimestre , dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 254,52 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce également une réduction de 14 % de ses effectifs après la fin du trimestre

** Piper Sandler indique dans une note que les difficultés liées aux licenciements dans le secteur technologique et les perturbations potentielles dues aux réductions d'effectifs l'emportent sur les résultats supérieurs aux prévisions du premier trimestre, ce qui conduit à des prévisions revues à la baisse pour le second semestre

** La société affiche également un BPA ajusté de 23 cents au premier trimestre, supérieur aux estimations de 21 cents

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 1,112 et 1,118 milliard de dollars, supérieur à ses prévisions antérieures de 1,099 à 1,118 milliard de dollars

** Huit analystes sur 29 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 19 la notent “conserver” et deux “vendre” ou moins; l'objectif de cours médian est de 31 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action GTLB affichait une baisse de 15,2 % depuis le début de l'année