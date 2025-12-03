GitLab chute, les investisseurs n'ont pas été impressionnés par les prévisions

3 décembre - ** Les actions de la plateforme de développement de logiciels GitLab

GTLB.O chutent de 8,5 % à 39,52 $ en pré-marché après que les prévisions de la société n'ont pas impressionné

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 251 à 252 millions de dollars au quatrième trimestre et un bénéfice par action ajusté de 22 à 23 cents, tous deux largement conformes aux estimations des analystes - données compilées par LSEG

** Les courtiers considèrent les prévisions comme "conservatrices", car la fermeture du gouvernement américain et les restrictions liées au Département de l'efficacité gouvernementale pèsent

** Au moins six maisons de courtage ont réduit leur objectif de cours sur l'action après les résultats et les perspectives

** Nous nous attendons à une décélération continue de la croissance annuelle du chiffre d'affaires jusqu'à ce que les initiatives de commercialisation de l'entreprise portent leurs fruits - Needham

** Barclays déclare souhaiter voir plus d'élan du côté des nouvelles activités de la société pour être plus à l'aise avec la croissance à long terme de GIT

** Sur 30 analystes, 22 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", huit la considèrent comme "hold"; objectif de cours médian de 55 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 23% depuis le début de l'année