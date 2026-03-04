Gitlab chute après des prévisions de bénéfices à la baisse pour l'exercice 27

4 mars - ** Les actions de la société de développement de logiciels Gitlab GTLB.O chutent de 8,8% à 24,35 $ en pré-commercialisation

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 76 cents à 80 cents pour l'exercice 27, inférieur aux estimations des analystes de 1,05 $ - données compilées par LSEG

** Au moins cinq maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action après les résultats

** "Nous pensons toujours que l'augmentation de la création de logiciels devrait être un moteur pour la demande DevSecOps, mais face à l'évolution rapide de la technologie IA dans l'espace de développement et à l'émergence de nouvelles menaces natives de l'IA, nous pensons que GTLB a besoin de temps pour prouver sa position dans l'ère de l'IA 2.0", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note publiée après les résultats

** 14 courtiers sur 29 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 37 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, GTLB a perdu près de 29 % depuis le début de l'année