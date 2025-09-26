 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gimv renforce son investissement dans la 'medtech' suisse Spineart
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:02

Spineart, une entreprise suisse spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale, a bouclé une augmentation de capital de 25 millions de francs suisses (environ 27 millions d'euros) à laquelle ont participé ses investisseurs historiques EGS Beteiligungen (EGSB) et Gimv, annonce ce dernier dans un communiqué.

Le groupe belge indique que ce nouveau tour de table doit permettre à Spineart de financer sa prochaine phase de croissance, d'alimenter son portefeuille d'innovation et de renforcer sa présence à l'international, notamment avec ses dossiers réglementaires en cours déposés auprès de la FDA américaine pour sa prothèse cervicale.

Gimv souligne que cet investissement s'inscrit parfaitement dans ses ambitions affichées dans le secteur de la santé, où la société de portefeuille dit vouloir soutenir des entreprises pionnières susceptibles de façonner l'avenir des soins médicaux. Son investissement cumulé dans Spineart en fait l'une de ses cinq plus importantes prises de participations à l'heure actuelle.

Spineart - qui emploie plus de 360 personnes - prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2025 après avoir aligné cinq années consécutives de croissance à un rythme annuel moyen de 16%.

L'entreprise a récemment inauguré une nouvelle usine de production moderne à Reignier, en Haute-Savoie.


GIMV
GIMV
44,7500 EUR Euronext Bruxelles +0,45%
