Gimv: le titre bien orienté après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Gimv prend un peu de hauteur ce mardi à la Bourse de Bruxelles après un point d'étape trimestriel à l'occasion duquel le groupe belge a évoqué les 'solides' performances de son portefeuille.



Autour de 12h00, le titre de la société d'investissement progresse de plus de 2% dans un marché bruxellois en repli de 0,7%.



Dans un communiqué publié ce matin, Gimv dit avoir généré un rendement économique sur fonds propres de 3,5% sur le premier semestre de son exercice 2024/2025, soit un résultat conforme à son objectif à long terme.



La valeur nette des fonds propres (valeur intrinsèque) s'élevait ainsi à 52 euros par action à la fin du mois de juin.



Le groupe souligne que ses entreprises en portefeuille sont bien placées pour afficher un potentiel de croissance de plus de 10% de leur résultat opérationnel (Ebitda), une performance qu'il juge de bonne augure en vue de créer de la valeur et de faire croître la valeur nette de ses actifs.



Gimv, qui revendique une position de trésorerie de 300 millions d'euros, déclare s'attendre à un rythme d'investissements soutenu sur la seconde partie de son exercice, avec l'objectif de faire croître son portefeuille.



Le groupe prévoit de publier les résultats détaillés de son premier semestre 2024-25 le 21 novembre prochain.



Depuis le début de l'année, l'action Gimv accuse encore un repli de l'ordre de 8%.





Valeurs associées GIMV 40,65 EUR Euronext Bruxelles +2,39%