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Gimlet Labs évalué à 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 18:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gimlet Labs, un laboratoire de recherche spécialisé dans le développement d’infrastructures d’IA, a annoncé vendredi avoir levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table qui valorise l’entreprise à 3 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de soutenir les entreprises qui développent les infrastructures sous-jacentes à l’IA.

Les capitaux des investisseurs affluent de plus en plus vers l’IA et les infrastructures associées, ce qui entraîne une multiplication des start-ups valant plus d’un milliard de dollars, des levées de fonds rapides et une flambée des valorisations pour un groupe restreint d’entreprises à forte croissance.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table de série B a été mené par Andreessen Horowitz, avec la participation de Sapphire Ventures, du fonds de capital-risque M12 de Microsoft, d’Arm, ainsi que des investisseurs existants Menlo Ventures et Factory.

* Gimlet Labs développe une infrastructure permettant d’exécuter des agents d’IA sur différents types de matériel informatique.

* L'entreprise est sortie de l'anonymat en octobre 2025, pariant que l'adoption croissante de l'IA agentique stimulera la demande pour sa plateforme logicielle multi-silicium, qui aide les clients à gérer plus efficacement leurs charges de travail liées à l'IA.

* Basée à San Francisco, en Californie, la société a indiqué que ces nouveaux fonds serviront à développer les activités de sa plateforme cloud multi-silicium et à renforcer son équipe.

* La société compte Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Intel

INTC.O parmi ses partenaires, et a indiqué en mars 2026 avoir triplé sa base de clients, en comptant parmi eux l’un des trois principaux laboratoires de pointe en IA et l’un des trois principaux hyperscalers.

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