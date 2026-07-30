 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gillette Inde affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à une demande soutenue pour ses produits de soins personnels
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits de soins personnels Gillette India GILE.NS a annoncé jeudi une hausse de 9,4 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de soins personnels.

* La société, filiale du géant américain des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , a enregistré un bénéfice autonome de 1,59 milliard de roupies (16,61 millions de dollars), contre 1,46 milliard de roupies un an plus tôt.

* Le chiffre d’affaires a progressé de 10,8 % pour atteindre 7,83 milliards de roupies, porté par une hausse de près de 9 % du segment des produits de soins personnels de l’entreprise, qui représente plus de 80 % du chiffre d’affaires total. Son segment des soins bucco-dentaires, plus modeste, a quant à lui enregistré une croissance de près de 19 %.

* Les dépenses ont augmenté de 10,9 % en raison de la hausse des coûts des matières premières.

* Malgré ces résultats, l'action de la société a chuté de 2,8 % après l'annonce des résultats, avant de regagner une partie de son terrain pour revenir en baisse de 2 %.

(1 dollar = 95,7200 roupies indiennes)

Valeurs associées

PROCTER&GAMBLE
146,150 USD NYSE -1,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
5,029 -4,77%
Pétrole Brent
92,14 +1,58%
2CRSI
24,3 +1,84%
CAC 40
8 462,03 +0,64%
SOCIETE GENERALE
78,17 +1,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank