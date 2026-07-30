Gillette Inde affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à une demande soutenue pour ses produits de soins personnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits de soins personnels Gillette India GILE.NS a annoncé jeudi une hausse de 9,4 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de soins personnels.

* La société, filiale du géant américain des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , a enregistré un bénéfice autonome de 1,59 milliard de roupies (16,61 millions de dollars), contre 1,46 milliard de roupies un an plus tôt.

* Le chiffre d’affaires a progressé de 10,8 % pour atteindre 7,83 milliards de roupies, porté par une hausse de près de 9 % du segment des produits de soins personnels de l’entreprise, qui représente plus de 80 % du chiffre d’affaires total. Son segment des soins bucco-dentaires, plus modeste, a quant à lui enregistré une croissance de près de 19 %.

* Les dépenses ont augmenté de 10,9 % en raison de la hausse des coûts des matières premières.

* Malgré ces résultats, l'action de la société a chuté de 2,8 % après l'annonce des résultats, avant de regagner une partie de son terrain pour revenir en baisse de 2 %.

(1 dollar = 95,7200 roupies indiennes)