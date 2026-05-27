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Gillette Inde affiche une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre grâce à la demande de produits de soins personnels ; son action bondit
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gillette India GILE.NS a annoncé mercredi une hausse de 21,3 % de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la demande de produits de soins personnels et à la baisse des coûts, ce qui a propulsé son action à son plus haut niveau depuis trois mois.

La société, filiale du géant américain des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , a enregistré un bénéfice de 1,93 milliard de roupies (20,16 millions de dollars), contre 1,59 milliard de roupies il y a un an.

Voici quelques détails:

* L'action a progressé de 4,2 % à 8.220,5 roupies après la publication des résultats, atteignant son plus haut niveau en trois mois et prolongeant sa hausse pour la quatrième séance consécutive.

* Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,2 % pour atteindre 7,92 milliards de roupies, tandis que les dépenses ont baissé de 5,7 % grâce à des gains liés aux stocks.

* Le chiffre d'affaires du segment principal de produits de soins personnels, qui représente plus de 80 % du chiffre d'affaires total, a augmenté de 1,4 %. Son segment plus modeste des soins bucco-dentaires a enregistré une hausse de près de 13 %.

* Gillette India, qui fait face à la concurrence de Bombay Shaving Company dans le domaine des rasoirs et de Philips dans celui des tondeuses, a élargi son portefeuille aux produits pour les différents styles de pilosité faciale et aux produits de soins pour femmes.

* La société a également nommé Ashwath Rao au poste de directeur financier, à compter du 1er juillet 2026.

($1 = 95,7275 roupies indiennes)

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