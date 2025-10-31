Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu.

Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert que deux injections annuelles alors que la plupart de ses concurrents nécessitent la prise quotidienne d'un comprimé.

Ce mode d'administration simplifié fait espérer une meilleure prévention des populations à risque, notamment dans les pays en développement.

"Nous avons continué de réaliser des performances grâce au portefeuille robuste de Gilead avec un fort départ de Yeztugo, une croissance rapide de Biktarvy, Descovy et Livdelzi, et des données positives pour Trodelvy" dans le traitement de certains cancers du sein, a commenté Daniel O'Day, patron du laboratoire, cité dans un communiqué.

"Avec de nombreux lancements potentiels de produits en 2026, le plus important pipeline clinique de l'histoire de Gilead, et aucune perte importante d'exclusivité d'ici 2036, nous sommes bien positionnés (...) pour poursuivre la croissance de l'entreprise", a-t-il ajouté, à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre.

A ce stade, les ventes du Yeztugo sont incluses dans le segment des traitements liés au sida (Biktarvy, Descovy) dont le chiffre d'affaires a progressé de 4% sur un an à 5,27 milliards de dollars grâce à une forte demande, et malgré un prix moyen de vente plus faible.

- Objectifs en hausse -

Lors d'une audioconférence avec des analystes, M. O'Day a néanmoins précisé que le Yeztugo avait généré 54 millions de dollars depuis son lancement en juin, dont 34 millions entre juillet et septembre.

Le défi à ce stade, selon les dirigeants, est de s'occuper de la couverture par les différentes assurances santé aux Etats-Unis.

En juin, Gilead avait indiqué à l'AFP que le Yeztugo coûterait plus de 28.000 dollars par an et par patient.

Face au succès des traitements anti-VIH, le laboratoire s'attend à ce que leurs ventes progressent "d'environ 5%" en 2025, contre +3% anticipé auparavant, a expliqué Johanna Mercier, directrice commerciale, aux analystes.

Les traitements liés aux maladies hépatiques (Livdelzi) ont vu leurs ventes augmenter de 12% à 819 millions mais celles des thérapies cellulaires (Yescarta, Tecartus) ont baissé de 11% à 432 millions du fait de la concurrence dans ce secteur.

Comme prévu, le médicament anti-Covid Veklury a continué sa dégringolade (-60% à 277 millions) à cause d'hospitalisations dues au Covid-19 moins fréquentes.

Au total, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3% à 7,77 milliards de dollars et son bénéfice net a plus que doublé à 3,05 milliards.

Ce dernier a bénéficié d'une comparaison favorable par rapport au troisième trimestre 2024 qui avait été plombé par une charge de 1,75 milliard pour dépréciation.

Par action et à données comparables - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,47 dollars, contre 2,02 dollars un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FacSet attendait 2,13 dollars, et un chiffre d'affaires de 7,45 milliards.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise attend désormais un chiffre d'affaires compris entre 28,40 et 28,70 milliards (28,30 à 28,70 milliards auparavant) et à un bénéfice par action à données comparables entre 8,05 et 8,25 dollars (7,95 à 8,25 auparavant).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Gilead reculait de 0,57%.