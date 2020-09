Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gilead Sciences va racheter la biotech Immunomedics pour 21 milliards de dollars Reuters • 14/09/2020 à 11:59









GILEAD SCIENCES VA RACHETER LA BIOTECH IMMUNOMEDICS POUR 21 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences va racheter son compatriote spécialisé dans la biotechnologie Immunomedics dans le cadre d'une opération à 21 milliards de dollars (17,7 milliards d'euros) destinée à renforcer son portefeuille d'activités dans l'oncologie, ont annoncé les deux groupes. L'opération, annoncée dans un communiqué conjoint publié dimanche, va notamment permettre à Gilead de mettre la main sur le Trodelvy, un traitement contre le cancer du sein développé par Immunomedics qui a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, en avril dans le cadre d'une procédure en accéléré. Gilead va lancer une offre publique d'achat au prix de 88 dollars par titre pour acquérir l'intégralité des actions en circulation d'Immunomedics, ce qui représente une prime d'environ 108% par rapport au cours de clôture de 42,25 dollars du 11 septembre. Lundi, l'action Immunomedics a plus que doublé à 87,28 dollars dans les transactions hors séance avant l'ouverture de Wall Street. "Cette acquisition représente un pas important dans l'objectif de Gilead de bâtir un portefeuille d'oncologie solide et diversifié", a déclaré son directeur général, Daniel O'Day, cité dans un communiqué. "Le Trodelvy est un médicament approuvé pour une forme de cancer particulièrement difficile à traiter. Nous allons à présent étudier son potentiel pour traiter de nombreux autres types de cancer", a-t-il ajouté. Immunomedics compte déposer en Europe une demande d'homologation pour le Trodelvy au premier semestre 2021. L'opération avec Immunomedics sera financée via des liquidités de 15 milliards de dollars et une émission de dette de six milliards de dollars, a précisé Gilead. Les deux groupes espèrent finaliser l'opération au quatrième trimestre de cette année. (Ann Maria Shibu à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ +2.84% IMMUNOMEDICS NASDAQ +0.76%