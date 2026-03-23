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Gilead Sciences prêt à mettre 2 milliards pour acheter Ouro Medicines
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 18:03

Selon le Financial Times, Gilead Sciences serait sur le point d'acquérir Ouro Medicines pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars.

Avec cette opération, le laboratoire américain mettrait la main sur une biotech spécialisée dans les maladies auto-immunes.

Dans le détail, l'accord prévoirait de verser aux investisseurs d'Ouro Medicines 1,5 milliard de dollars en numéraire, avec 500 millions de dollars supplémentaires si certains jalons d'essais cliniques sont atteints. Le média britannique précise que les négociations sont à un stade avancé et qu'une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours.

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