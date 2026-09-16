Gilead Sciences élargit ses accords de licence pour le Lénacapavir expérimental

La société de biotechnologie américaine a annoncé aujourd'hui l'extension du périmètre de ses six accords de licence volontaire libres de redevances. Cet élargissement intègre désormais le Lénacapavir sous sa forme expérimentale à administration annuelle, évalué pour la prévention du VIH en traitement de prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Ces accords couvrent 120 pays à forte incidence (principalement à revenus faibles et moyens inférieurs) et visent à anticiper la préparation industrielle, le transfert de technologie et la planification de la chaîne d'approvisionnement, alors que l'essai clinique de Phase 3 est toujours en cours.

En cas d'homologation, une seule injection annuelle de Lénacapavir pourrait offrir une protection complète d'un an contre le VIH, réduisant ainsi les contraintes de prise quotidienne ou semestrielle qui freinent l'observance des traitements PrEP.

Les accords ont été signés avec six partenaires génériqueurs spécialisés dans la fabrication de produits injectables complexes : Dr. Reddy's Laboratories, Emcure Pharmaceuticals, Eva Pharma, Ferozsons Laboratories, Hetero et Mylan Laboratories (filiale de Viatris).