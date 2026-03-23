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Gilead s'apprête à racheter la biotech Ouro Medicines pour un montant de 2 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Gilead Sciences GILD.O est sur le point de conclure un accord pour acquérir Ouro Medicines, une biotech spécialisée dans les traitements des troubles immunitaires, pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi.

Selon les conditions proposées, Gilead versera aux investisseurs d'Ouro environ 1,5 milliard de dollars d'avance en espèces et au moins 500 millions de dollars supplémentaires si certaines étapes des essais cliniques sont franchies, indique le rapport, citant des personnes familières de l'affaire.

La société privée Ouro teste un anticorps, le gamgertamig, dans le cadre d'études préliminaires visant à traiter des maladies auto-immunes, notamment l'anémie hémolytique et la maladie de Sjögren, une affection qui affaiblit les muscles.

Gilead, surtout connu pour ses médicaments contre le VIH, a cherché à se développer en dehors de ses domaines clés, compte tenu de l'expiration imminente de ses brevets et de la baisse des ventes de Veklury, son médicament contre le COVID-19.

Le mois dernier, le fabricant de médicaments a accepté d'acheter son partenaire Arcellx pour jusqu'à 7,8 milliards de dollars , sa plus grosse opération depuis 2020, afin de renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

L'accord d'acquisition d'Ouro pourrait être annoncé dans les prochains jours, selon le rapport du FT, ajoutant que le calendrier et les conditions pourraient changer.

Gilead et Ouro Medicines n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ouro, basée en Californie, est soutenue par des investisseurs tels que la société de capital-investissement TPG, le fabricant britannique de médicaments GSK GSK.L et la société de capital-risque Monograph Capital.

Fusions / Acquisitions

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GILEAD SCIENCES
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