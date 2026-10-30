Gilead: hausse du chiffre d'affaires au 3T grâce au bond de 18% des traitements anti-VIH

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le laboratoire américain Gilead Sciences a annoncé jeudi une hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre à 8,30 milliards de dollars, dont environ les trois-quarts ont été générés par ses traitements anti-VIH qui ont bondi de 18%.

Les ventes trimestrielles du groupe ont progressé de 6,83% sur un an, marquées par l'essor du Biktarvy (+10%, à 4,1 milliards) et du Descovy (+49%, 1 milliard) grâce à une hausse des prix accompagnée d'une augmentation de la demande pour les traitements de prévention et des "dynamiques favorables de gestion des stocks", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Celles du Yeztugo, traitement préventif contre le VIH lancé en juin 2025 qui ne requiert que deux injections annuelles alors que la plupart des concurrents nécessitent la prise quotidienne d'un comprimé, sont passées à 305 millions, contre 39 millions un an plus tôt.

A part le traitement anti-Covid Veklury (ventes en baisse de 69%) et la thérapie cellulaire (-18%), les autres traitements ont vu leur chiffre d'affaires progresser au cours du trimestre.

"Gilead a réalisé un troisième trimestre exceptionnel", a commenté Daniel O'Day, PDG du laboratoire, cité dans le communiqué.

"Nos performances nous ont permis de relever de nouveau ce trimestre notre prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année", a-t-il indiqué.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires opérationnel compris entre 31 et 31,30 milliards de dollars (30,10 à 30,40 milliards prévus début août) et une perte nette par action à données comparables de 85 cents à 1,25 dollar (perte nette de 30 à 65 cents auparavant).

Avant la publication de jeudi, le consensus anticipait respectivement 30,77 milliards et une perte nette de 41 cents.

Gilead avait prévenu en début d'année qu'il allait réaliser une lourde perte nette sur l'exercice à cause d'une charge exceptionnelle qui va finalement atteindre 12,4 milliards de dollars (environ 9,88 dollars par action) liée aux acquisitions d'Arcellx, d'Ouro Medicines et de Tubulis.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Gilead gagnait 2,08%.