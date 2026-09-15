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Gilead et l'OPS s'accordent sur l'accès aux médicaments de prévention du VIH en Amérique latine et dans les Caraïbes
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 17:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences GILD.O a annoncé mardi avoir conclu un accord avec l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) visant à élargir l'accès à son médicament de prévention du VIH dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes, alors que ces régions s'efforcent d'endiguer les nouvelles infections.

En vertu de ce nouvel accord, les pays qui choisissent de proposer le lénacapavir, un médicament à prendre deux fois par an commercialisé aux États-Unis sous le nom de Yeztugo pour la prévention du VIH, pourront se l’approvisionner via le système d’achat régional de l’OPS.

Les nouvelles infections par le VIH en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté de 13% entre 2010 et 2024, a indiqué Gilead, invoquant des lacunes dans l'utilisation des médicaments de prévention du VIH.

Cet accord ouvre une nouvelle voie d’accès dans 14 pays qui ne sont pas couverts par ses accords de licence volontaires pour les versions génériques, a précisé la société.

Dans le cadre d’un accord conclu en 2024, elle a accordé à six fabricants de génériques des licences exemptes de redevances pour produire et fournir ce médicament dans des pays aux ressources limitées.

Les pays éligibles sont l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.

Yeztugo est un médicament de prophylaxie pré-exposition (PrEP) qui occupe une place centrale dans la stratégie de croissance de Gilead. La société prévoit un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars pour ce médicament à action prolongée en 2026.

Le directeur de l’OPS, Jarbas Barbosa, a déclaré que cette initiative pourrait contribuer à réduire les inégalités d’accès au lénacapavir et offrir aux pays une option supplémentaire en matière de prévention du VIH.

Gilead est également en pourparlers avec le ministère brésilien de la Santé concernant une éventuelle production locale du lénacapavir, a indiqué l’entreprise.

Elle a précisé que son plan d’accès comprenait l’octroi de licences pour des génériques, des transferts de technologie et des partenariats. La disponibilité dépendra des décisions propres à chaque pays et des autorisations réglementaires.

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