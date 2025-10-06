Gilead en hausse après avoir réglé des litiges en matière de brevets avec certains fabricants de médicaments génériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead Sciences GILD.O grimpent de 4,1 % à 117,28 $ en pré-marché

** La société déclare avoir résolu les litiges en matière de brevets avec les fabricants de médicaments indiens Lupin, Cipla et Laurus Labs, qui avaient déposé une demande de mise sur le marché pour des versions génériques du Biktarvy, le médicament de GILD contre le VIH

** GILD déclare qu'aucun générique de certaines versions du médicament n'est attendu avant le 1er avril 2036 aux États-Unis

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de GILD ont augmenté de 22% depuis le début de l'année