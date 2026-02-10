Gilead chute après que la société a prévu un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O chutent de 6 % à 138,35 $ après le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 8,45 $ et 8,85 $ par action, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes (8,74 $ par action) - données LSEG

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 29,6 milliards de dollars et 30 milliards de dollars, contre 30,2 milliards de dollars estimés par les analystes

** Les résultats du quatrième trimestre de la société ont été légèrement supérieurs aux estimations de Wall Street ** La société dit qu'elle a réduit ses perspectives de croissance des ventes pour 2026 d'environ 2 % en raison d'un accord sur les prix avec l'administration Trump et de l'incertitude quant au nombre de personnes qui conserveront une couverture d'assurance dans le cadre des plans de la Loi sur les soins abordables, maintenant que certaines subventions gouvernementales ont expiré

** GILD a augmenté de 32,8 % en 2025