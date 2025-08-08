Gilead affiche un bénéfice stable au deuxième trimestre, mais revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année grâce à de fortes ventes de médicaments anti-VIH

*

Gilead revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, citant les fortes ventes de médicaments contre le VIH

*

Bénéfices trimestriels stables, revenus en hausse de 2 % à 7,1 milliards de dollars

*

Les ventes de médicaments contre le VIH augmentent de 7 % pour atteindre 5,1 milliards de dollars

par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi des bénéfices stables au deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires légèrement plus élevé et a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année, citant des ventes de médicaments contre le VIH supérieures aux prévisions.

Les actions de la société biotechnologique californienne, qui ont clôturé à 100,28 $ dans les échanges réguliers sur le Nasdaq, ont augmenté de près de 3 % à 113,28 $ après les heures de bureau.

Le bénéfice ajusté de Gilead est resté stable par rapport à l'année précédente, à 2,01 $, et a dépassé de peu la moyenne des estimations des analystes de 1,97 $, telles que compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,1 milliards de dollars, ce qui est conforme aux attentes des analystes.

La société n'a pas divulgué les ventes de Yeztugo, un médicament bi-annuel de prévention du VIH approuvé par les autorités de régulation américaines en juin.

Le directeur général Daniel O'Day a déclaré à Reuters que l'entreprise était très satisfaite du lancement jusqu'à présent.

"La première ordonnance a été rédigée en quelques heures... la première dose a été délivrée en quelques jours", a-t-il déclaré, ajoutant que Gilead est en bonne voie pour atteindre son objectif déclaré de 75 % de couverture par les assureurs américains de l'injection bi-annuelle dans les six mois et de 90 % dans l'année.

Les ventes totales de produits anti-VIH pour le trimestre ont augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 5,1 milliards de dollars.

La tendance des ventes renforce l'attrait de Gilead pour les investisseurs qui attendent les détails du "lancement très attendu du Yeztugo récemment approuvé", a déclaré Evan Seigerman, analyste de BMO Capital Markets, dans une note de recherche.

Gilead a déclaré que ses ventes de thérapies cellulaires au deuxième trimestre ont chuté de 7 % à 485 millions de dollars en raison d'une concurrence accrue, tandis que les ventes du médicament contre le cancer Trodelvy ont augmenté de 14 % à 364 millions de dollars.

Les ventes du portefeuille de traitements des maladies du foie de Gilead ont chuté de 4 %, à 795 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des ventes de médicaments contre l'hépatite C.

Pour l'ensemble de l'année, Gilead a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté par action de 7,95 à 8,25 dollars, contre une estimation précédente de 7,70 à 8,10 dollars. La société a également revu à la hausse ses prévisions de ventes de produits pour 2025, les situant entre 28,3 et 28,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 28,2 à 28,6 milliards de dollars.

Andrew Dickinson, directeur financier de Gilead, a attribué ces nouvelles perspectives à la vigueur des ventes de médicaments anti-VIH et à la poursuite de la discipline en matière de dépenses.

Les analystes prévoient un bénéfice annuel de 8,01 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 28,7 milliards de dollars.