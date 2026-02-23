 Aller au contenu principal
Gilead acquiert le développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération aux paragraphes 4 à 7)

Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi qu'il achèterait son partenaire de thérapie anticancéreuse Arcellx ACLX.O pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars,élargissant ainsi leur collaboration en matière de développement de thérapie cellulaire qui a débuté en 2022.

Les actions d'Arcellx ont grimpé de 77,8 % à 113,99 dollars, tandis que Gilead a chuté d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

Gilead paiera 115 dollars par action en numéraire à la clôture de l'opération, ce qui représente une prime de 79 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Kite Pharma, une unité de Gilead Sciences, s'est associée à Arcellx pour développer et vendre conjointement anito-cel, une thérapie CAR-T expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang.

La thérapie cellulaire CAR-T est un traitement du cancer qui utilise les propres cellules immunitaires génétiquement modifiées du patient pour trouver et tuer les cellules cancéreuses.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis examine actuellement cette thérapie et devrait prendre une décision d'ici le 23 décembre de cette année.

Une fois l'anito-cel approuvé par la FDA, la transaction proposée devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2028 et par la suite.

Gilead versera également aux actionnaires d'Arcellx 5 dollars par action, sous réserve que les ventes nettes mondiales cumulées d'anito-cel atteignent au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l'année 2029.

