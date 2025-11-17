Gibraltar rachète OmniMax International pour 1,34 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la transaction aux paragraphes 2 à 5)

Lefabricant de produits de construction Gibraltar Industries ROCK.O a déclaré lundi qu'il allait acquérir son homologue OmniMax International auprès de fonds gérés par la société d'investissement Strategic Value Partners pour un montant de 1,34 milliard de dollars en espèces.

L'opération intervient alors que l'industrie américaine des matériaux de construction cherche à développer et à localiser ses chaînes d'approvisionnement pour compenser les droits de douane, la demande étant stimulée par la construction de nouveaux logements, la réparation et la rénovation, ainsi que par la construction non résidentielle.

Gibraltar, dont les actions ont chuté de 3,5 % avant la cloche, prévoit que son activité résidentielle générera plus de 80 % du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté de l'entreprise une fois l'opération achevée.

L'acquisition d'OmniMax, qui fabrique des accessoires de toiture et des solutions de protection contre la pluie pour la construction résidentielle, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

Perella Weinberg et BofA Securities sont les conseillers financiers de Gibraltar et Rothschild & Co est le conseiller financier d'OmniMax.