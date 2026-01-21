Gibraltar Industries chute après des estimations préliminaires décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fournisseur de services d'énergie renouvelable Gibraltar Industries ROCK.O chutent de 7,71% à 50,52 dollars avant bourse

** ROCK s'attend maintenant à ce que les revenus et le BPA du quatrième trimestre et de 2025 soient inférieurs aux fourchettes de prévisions précédentes

** Les ventes nettes préliminaires pour 2025 sont estimées entre 1,13 et 1,14 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,15 à 1,18 milliard de dollars

** Le BPA ajusté préliminaire pour 2025 devrait se situer entre 3,88 et 3,93 dollars, contre une prévision antérieure de 4,20 à 4,30 dollars

** ROCK prévoit un chiffre d'affaires net préliminaire de 261 millions de dollars à 271 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre des prévisions antérieures de 283 millions de dollars à 308 millions de dollars

** La société estime un BPA ajusté préliminaire pour le quatrième trimestre de 0,72 à 0,77 dollar, contre une prévision antérieure de 1,04 à 1,14 dollar

** L'action a perdu 16% en 2025