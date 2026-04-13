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GFL Environmental enregistre sa plus forte chute depuis 2020 suite à l'accord avec Secure Waste
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout de commentaires d'analystes)

13 avril - ** Les actions de GFL Environmental cotées aux États-Unis GFL.N chutent de 9,4 % à 39 $ le lundi après un accord d'environ 4,6 milliards de dollars pour l'achat de son homologue Secure Waste Infrastructure SES.TO.

** Les actions de GFL sont en voie de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le début de la pandémie de COVID en mars 2020 ** L'accord donne à GFL l'accès au vaste réseau d'actifs de traitement et d'élimination des déchets de Secure dans l'Ouest canadien et le Dakota du Nord

** GFL va acquérir toutes les actions en circulation de Secure à 24,75 $CAN chacune, ce qui représente une prime d'environ 16 % par rapport à la dernière clôture de Secure, dans le cadre d'une combinaison de 80 %/20 % d'actions et d'argent comptant

** TD Cowen, qui évalue GFL à "acheter", indique dans une note que l'action est en baisse car les investisseurs estiment probablement que GFL a surpayé (11-12x EV/EBITDA) pour une activité avec une exposition cyclique plus importante que son activité traditionnelle de déchets solides

** L'expansion de GFL, alimentée par la dette, a déjà suscité des inquiétudes chez les investisseurs, ce qui a conduit à une révision stratégique et à la vente d'actifs sous-performants l'année dernière

** Suite à ce mouvement en séance, les actions cotées aux États-Unis ont baissé d'environ 9 % depuis le début de l'année et d'environ 19 % au cours des 12 derniers mois

(1 $ = 1,3836 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GFL ENVIRON RG-SV
54,570 CAD TSX -8,47%
GFL ENVIRON RG-SV
39,325 USD NYSE -8,71%
SECURE WASTE
22,730 CAD TSX +6,41%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 18:11:50.

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