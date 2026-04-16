Gevo retire sa demande de prêt auprès du ministère américain de l'énergie et cherche d'autres sources de financement pour l'usine SAF

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Gevo GEVO.O a déclaré mercredi qu'il avait retiré sa demande de garantie de prêt auprès du ministère américain de l'énergie et qu'il recherchait d'autres sources de financement pour financer son usine de carburant d'aviation durable (SAF) d'ici la fin de l'année 2026.

* La société a déclaré que les discussions avec l'Office of Energy Dominance Financing ont montré que la récupération assistée du pétrole n'était pas encore commercialement viable et que d'autres options de financement étaient mieux adaptées.

* L'année dernière, en octobre, Gevo a obtenu une prolongation de l'engagement conditionnel du ministère américain de l'énergie à garantir un prêt de 1,46 milliard de dollars pour son projet de carburant d'aviation à Lake Preston, dans le Dakota du Sud, repoussant la date limite au 16 avril 2026, afin d'avoir le temps d'examiner les changements potentiels apportés à la portée du projet.

* L'entreprise a déclaré qu'elle poursuivrait ses travaux sur son projet de transformation de l'alcool en carburéacteur (ATJ-30) à Gevo North Dakota, qui reste conforme à sa stratégie et à son calendrier.

* Le retrait permet à Gevo de soumettre à nouveau une demande de financement de garantie de prêt pour le projet à une date ultérieure.

* L'année dernière, le ministère américain de l'énergie a approuvé des engagements conditionnels de garantie de prêt totalisant près de 3 milliards de dollars pour deux projets de carburant d'aviation durable pour Calumet CLMT.O et Gevo.