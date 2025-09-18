Gevo et Biorecro s'associent pour commercialiser des crédits d'élimination du carbone provenant d'un site du Dakota du Nord ; les actions chutent

18 septembre - ** Les actions de la société américaine de carburants renouvelables Gevo GEVO.O chutent de 1,9 % à 2,05 $ dans les échanges prolongés

** L'unité de la société signe un accord avec Biorecro North America pour la commercialisation des crédits d'élimination du dioxyde de carbone générés par l'installation de Gevo dans le Dakota du Nord

** GEVO s'attend à générer environ 26 millions de dollars de revenus sur cinq ans avec l'option d'augmenter les volumes dans le cadre de la transaction

** La société indique que le CO₂ biogénique est capturé et stocké en toute sécurité sous terre dans son installation du Dakota du Nord, ce qui permet de générer des crédits d'élimination du carbone

** Le CO2 est un produit souvent utilisé dans des applications industrielles, notamment dans l'industrie alimentaire et des boissons ou dans l'industrie de la production pétrolière par le biais de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH)

** À la dernière clôture, les actions sont en baisse de 0,5 % depuis le début de l'année