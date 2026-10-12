Getty Images va devenir une société privée à la suite d'un accord de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du code relatif au packaging des médias, ajout de détails et d'informations contextuelles tout au long du texte)

Getty Images GETY.PK a annoncé lundi avoir obtenu le soutien de ses principaux créanciers et investisseurs pour une restructuration globale visant à réduire sa dette, lever de nouveaux capitaux et transformer le fournisseur de contenus visuels en une société privée.

La société a indiqué que des filiales de la famille Getty et Koch Equity Development s’étaient engagées à investir jusqu’à 533 millions de dollars de nouveaux capitaux propres dans le cadre de l’accord de soutien à la restructuration.

Les détenteurs d’obligations non garanties de Getty ont accepté de retirer 270 millions de dollars de titres, tandis que les prêteurs garantis ont accepté de réduire les charges d’intérêts et de prolonger les échéances de la dette dans le cadre du plan de restructuration.

Une fois la restructuration achevée, les filiales de la famille Getty et Koch Equity Development détiendront 100 % de la société réorganisée, a précisé Getty.

Getty prévoit de mener à bien cette opération par le biais d’une procédure accélérée de faillite au titre du chapitre 11, pré-arrangée et impliquant certaines entités américaines, et prévoit que la restructuration soit achevée d’ici la fin de l’année.

Cette annonce intervient plusieurs mois après que Getty eut renoncé à son projet de fusion , d’un montant de 3,7 milliards de dollars, avec son concurrent Shutterstock SSTK.N , après que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) eut exigé de Shutterstock qu’il cède son activité éditoriale comme condition à l’approbation de l’opération.