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Getty Images se place sous la protection de la loi américaine sur les faillites et présente un plan de restructuration
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Getty Images GETY.PK s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites mercredi, officialisant ainsi les plans de restructuration dévoilés il y a plus d'une semaine dans le cadre de son projet de privatisation.

* La semaine dernière, Getty avait annoncé qu'elle prévoyait de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, marquant ainsi un tournant majeur après l’échec de son projet de fusion avec son concurrent Shutterstock SSTK.N , sous le poids d’une dette importante et d’une concurrence croissante venant des images générées par l’IA

* Getty a indiqué que les filiales de la famille Getty et Koch Equity Development, qui s’est engagé à apporter jusqu’à 533 millions de dollars de nouveaux capitaux propres, détiendront 100 % de la société après la restructuration

* Getty a annoncé mercredi avoir lancé une procédure de consultation afin d’obtenir l’approbation officielle de son plan de réorganisation annoncé la semaine dernière

* Le fournisseur de contenus visuels a précisé qu’il continuerait à exercer ses activités normalement tout au long du processus, sans incidence sur les contributeurs de contenus, les partenaires, les clients, les employés ou les fournisseurs

* Getty Images prévoit d’achever la restructuration d’ici la fin de l’année

* Dans un document déposé auprès du tribunal des faillites du Delaware, la société a estimé ses actifset ses passifs entre 1 et 10 milliards de dollars

* Getty, qui est en concurrence avec Reuters et l’Associated Press dans la fourniture de photos et de vidéos à usage éditorial, a indiqué qu’un financement de Koch Equity Development pouvant atteindre 143 millions de dollars soutiendrait le processus de restructuration

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