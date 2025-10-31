 Aller au contenu principal
Getty Images progresse grâce au partenariat avec Perplexity
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du distributeur de photos Getty Images GETY.N augmentent de 63,7 % à 3,29 $ avant la mise sur le marché ** La société conclut un partenariat pluriannuel avec la startup de recherche en IA Perplexity

** Perplexity obtient l'accès aux images de GETY pour ses outils de recherche et de découverte

** Perplexity améliorera l'affichage des images et inclura un lien de crédit avec la source pour mieux éduquer les utilisateurs sur la façon d'utiliser légalement l'imagerie sous licence

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 7 % cette année

Valeurs associées

GETTY IMAGES RG-A
2,005 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

