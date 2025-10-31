Getty Images progresse grâce au partenariat avec Perplexity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du distributeur de photos Getty Images GETY.N augmentent de 63,7 % à 3,29 $ avant la mise sur le marché ** La société conclut un partenariat pluriannuel avec la startup de recherche en IA Perplexity

** Perplexity obtient l'accès aux images de GETY pour ses outils de recherche et de découverte

** Perplexity améliorera l'affichage des images et inclura un lien de crédit avec la source pour mieux éduquer les utilisateurs sur la façon d'utiliser légalement l'imagerie sous licence

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 7 % cette année