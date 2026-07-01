Getty Images abandonne son projet de fusion de 3,7 milliards de dollars avec Shutterstock en raison de l'examen minutieux mené par les autorités britanniques

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Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de l'autorisation.

Deux des plus grands acteurs du secteur des contenus visuels sous licence avaient annoncé en janvier dernier la conclusion d’un accord visant à créer un géant de l’image de stock d’une valeur de 3,7 milliards de dollars, prêt à aborder l’ère de l’IA.

En mai, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a approuvé sous condition la fusion, exigeant que Shutterstock cède sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l’offre de contenus d’actualité dans le pays.

Le groupe d’enquête indépendant de l’autorité de régulation avait constaté que, si elle n’était pas cédée, l’activité éditoriale réduirait le choix des médias britanniques et pourrait, à terme, entraîner une hausse des prix pour les clients, Shutterstock étant l’un des “rares concurrents significatifs” de Getty.

Getty n’était pas tenu d’accepter cette condition en vertu des termes de l’accord de fusion et mettra officiellement fin à l’opération après l’expiration du délai prolongé fixé au 6 juillet, a indiqué la société mardi dans un communiqué réglementaire.

Getty a précisé que son conseil d’administration prévoyait également de faire appel à un conseiller financier afin d’étudier les options de financement stratégiques pour la société.

Shutterstock et Getty avaient chacun accepté de verser à l’autre partie une indemnité de résiliation de 32,7 millions de dollars dans certaines circonstances si leur projet de fusion venait à échouer, conformément aux termes de l’accord. Getty devra s’acquitter d’une indemnité de 40 millions de dollars si Shutterstock exerce son droit de résiliation pour raisons financières, bien que Getty ne soit pas tenu de payer les deux indemnités.

L'action Getty reculait de 1,1 % à 0,85 dollar dans un marché après-bourse volatil, tandis que celle de Shutterstock plongeait d'environ 31 % à 9,57 dollars.

Getty est en concurrence avec Reuters et l’Associated Press dans la fourniture de photos et de vidéos à usage éditorial.