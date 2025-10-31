 Aller au contenu principal
Getty et Perplexity signent un accord de licence pluriannuel pour renforcer les visuels de recherche alimentés par l'IA
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Getty Images GETY.N et Perplexity ont signé vendredi un accord de licence pluriannuel global, permettant à la startup de recherche en IA d' afficher les images éditoriales et créatives du distributeur de photos dans ses outils de recherche et de découverte.

Les actions de Getty ont bondi de 70 % avant la mise sur le marché à la suite de cette nouvelle.

