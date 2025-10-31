Getty et Perplexity signent un accord de licence pluriannuel pour renforcer les visuels de recherche alimentés par l'IA

Getty Images GETY.N et Perplexity ont signé vendredi un accord de licence pluriannuel global, permettant à la startup de recherche en IA d' afficher les images éditoriales et créatives du distributeur de photos dans ses outils de recherche et de découverte.

Les actions de Getty ont bondi de 70 % avant la mise sur le marché à la suite de cette nouvelle.