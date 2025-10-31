Getty et Perplexity signent un accord de licence pluriannuel pour renforcer les visuels de recherche alimentés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8) par Kritika Lamba

Perplexity affichera des images de Getty Images dans ses outils de recherche et de découverte de l'IA dans le cadre d'un accord pluriannuel qui a fait grimper les actions de la société de contenu visuel GETY.N de 5 % vendredi.

Cet accord est le dernier en date des accords de licence conclus entre des startups spécialisées dans l'IA et des plateformes numériques, qui cherchent à créer de nouvelles sources de revenus tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

Getty fournira des visuels à Perplexity par le biais d'une intégration API qui permettra à la plateforme d'IA d'extraire des images sous licence directement de sa vaste bibliothèque d'images, donnant ainsi aux utilisateurs l'accès à des contenus de qualité supérieure avec une attribution appropriée.

Perplexity prévoit également d'inclure des crédits d'image et des liens de source pour partager l'utilisation légale correcte du contenu sous licence.

L'utilisation par les sociétés d'intelligence artificielle de contenus protégés par des droits d'auteur a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux et a donné lieu à des poursuites judiciaires. Getty, qui concède également des licences à des plateformes telles qu'iStock et Unsplash, a déjà intenté un procès à Stability AI pour raclage d'images.

Perplexity a également fait l'objet de nombreuses poursuites en matière de droits d'auteur de la part d'éditeurs importants, notamment Nikkei et Asahi Shimbun au Japon, et a depuis introduit un modèle de partage des revenus, en partenariat avec des médias tels que TIME, Der Spiegel et d'autres.

Les entreprises d'IA signent des accords de licence alors même qu'elles s'opposent à des procès pour utilisation équitable, ce qui pourrait affaiblir leur propre défense juridique, a déclaré Mark Lemley, directeur du programme de Stanford sur le droit, la science et la technologie.

"Les entreprises d'IA finiront par payer certaines entités, comme Getty, qui possèdent de vastes collections de contenus de haute qualité. Mais le modèle de licence ne fonctionnera pas pour tout le contenu de l'internet, car la formation dépend de trop d'éléments."

L'accord de licence s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par Getty pour soutenir la créativité axée sur l'IA, en permettant aux utilisateurs de générer des images en toute sécurité à l'aide de contenus sous licence dans des outils d'IA générative.