Getlink se dit confiant pour atteindre son objectif annuel d'Ebitda

Getlink GETP.PA a annoncé jeudi être confiant dans sa capacité à dépasser son objectif d'Ebitda annuel de 780 millions à 830 millions d'euros, le groupe faisant état d'un chiffre d'affaires annuel en recul de 1% à 1,59 milliard d'euros.

"Le groupe est confiant dans sa capacité à dépasser l’objectif d’Ebitda 2025 annoncé en mars compte tenu de l’accord conclu avec les compagnies d’assurance relatif aux indemnités liées aux pertes d’exploitation d’Eleclink en 2024", explique le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires d'Eleclink atteint 225 millions d'euros en 2025, en baisse de 20%, tandis que celui d'Eurotunnel augmente de 4% à 1,2 milliard d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)