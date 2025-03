Getlink: placement d'une émission d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Getlink annonce le succès d'une nouvelle émission d'obligations vertes garanties de premier rang de 600 millions d'euros à échéance 2030 avec un coupon annuel de 4,125%. Elles devraient être émises au pair le 4 avril, sous réserve des conditions de clôture habituelles.



Le groupe a l'intention d'utiliser le produit de ces nouvelles obligations, ainsi que les liquidités disponibles au bilan, pour rembourser ses obligations vertes garanties de premier rang existantes d'un montant de 850 millions d'euros à échéance octobre 2025.



Il est prévu que ces nouvelles obligations soient qualifiées d''instruments verts' qui financeront ou refinanceront des actifs ou des projets 'verts' conformément aux critères d'éligibilité détaillés dans le 'Green Finance Framework' de Getlink.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,1900 EUR Euronext Paris 0,00%