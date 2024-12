Getlink: Interruption technique des opérations d'ElecLink information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 08:15









(CercleFinance.com) - Le groupe rappelle qu'un dysfonctionnement de l'interconnecteur électrique entre la France et la Grande-Bretagne a conduit à la suspension de son activité depuis le 25 septembre. Ce dysfonctionnement a été causé par une faiblesse de la structure de soutien du câble à l'extérieur du Tunnel côté France.



Les tests techniques préalables à la ré-énergisation de l'interconnecteur ont mis en évidence un deuxième dysfonctionnement dans la zone à proximité, très probablement lié au premier.



'La réparation va nécessiter un plan de travaux ad hoc incluant la section du câble, son remplacement et la réalisation d'un nouveau joint. Par conséquent le prolongement de la suspension d'activité de l'interconnecteur est estimé à 8 semaines' indique le groupe.



Sous réserve de l'achèvement du programme de tests, la remise en service de l'interconnecteur est attendue le 10 février 2025.



La suspension de l'activité jusqu'au 31 décembre 2024 aura un impact commercial additionnel estimé à environ 11 millions d'euros.



L'impact de la suspension de l'activité durant les 6 premières semaines de 2025 est estimé à environ 30 millions d'euros.



La fourchette fixée pour l'objectif 2024 d'EBITDA du Groupe demeure inchangée.





