information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 08:05

Getlink-Hausse de 8% du transport de véhicules de tourisme en mars

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE MARS 2026

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 132.232 VÉHICULES DE TOURISME EN MARS, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À MARS 2025

* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 104.449 CAMIONS, UNE BAISSE DE 1% PAR RAPPORT À MARS 2025

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(Rédaction de Gdansk)