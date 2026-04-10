Getlink-Hausse de 8% du transport de véhicules de tourisme en mars

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Les Bourses européennes ont ouvert à l'équilibre vendredi, sur fond d'espoir d'un possible apaisement des tensions au Moyen-Orient, alors que des pourparlers pourraient débuter entre Américains et Iraniens à Islamabad. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•10.04.2026•09:14•
La mesure, prise pour garantir l'approvisionnement des réseaux et limiter les risques de pénurie, court jusqu'à la mi-mai. Le gouvernement a autorisé jusqu'au 11 mai la circulation des camions-citernes transportant des hydrocarbures et desservant les stations-service ...
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La loi de 2016 sur la lutte contre la prostitution a-t-elle tenu ses promesses ? Dix ans après son adoption, cette loi-cadre fait encore débat, entre ses partisans qui saluent ses "résultats concrets" et ses détracteurs qui en pointent les "effets délétères" et ...
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De plus en plus de prostituées mineures, des clients "monsieur tout le monde", des proxénètes aux multiples casquettes et des espaces de plus en plus fermés : état des lieux de la prostitution en France à l'occasion des dix ans de la loi de 2016. - De plus en plus ...
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