Getlink: hausse de 18% de trafic pour LeShuttle en avril

Getlink: hausse de 18% de trafic pour LeShuttle information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Getlink indique que LeShuttle a transporté 204.685 véhicules de tourisme en avril, en hausse de 18% par rapport au même mois de 2024. Près de 575.000 véhicules de tourisme ont ainsi emprunté le tunnel sous la Manche depuis le 1er janvier (+4%).



De son côté, LeShuttle Freight a transporté 98.751 camions le mois dernier, en baisse de 3% par rapport à avril 2024. Sur les quatre premiers mois de 2025, ce sont plus de 400.000 camions qui ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel (-1%).





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,9400 EUR Euronext Paris +0,41%