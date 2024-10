Getlink: Eiffage franchit les seuils de 20% et 25% des droits de vote

(AOF) - Eiffage a franchi indirectement ce jour les seuils de 20 % et de 25 % des droits de vote de Getlink "par suite de l’attribution de droits de vote double consécutive à la durée de détention des actions Getlink qu’elle possède". Eiffage reste le premier actionnaire de l'exploitant du tunnel sous la Manche avec désormais 20,55 % du capital et 27,56 % des droits de vote. Eiffage déclare que les objectifs qu'il envisage de poursuivre vis-à-vis de Getlink pour les six mois à venir restent inchangés, notamment "renforcer sa participation en fonction des opportunités et conditions de marché".

Eiffage "n'envisage pas" cependant d'acquérir le contrôle de Getlink.