Getlink dévoile un accord avec ses assureurs
information fournie par AOF 18/12/2025 à 09:37

(AOF) - Getlink a annoncé la conclusion d’un accord avec ses compagnies d’assurance pour l’indemnisation des pertes d’exploitation d’Eleclink consécutives à la suspension de l’activité entre le 25 septembre 2024 et le 5 février 2025. L’exploitant du tunnel sous la Manche a précisé que le montant total des indemnités s’élevait à 55 millions d’euros, dont 5 millions d’euros sont d’ores et déjà comptabilisés au premier semestre 2025. Le montant sera enregistré dans les comptes consolidés du groupe en 2025.

La société précise également que l'objectif d'Ebitda fixé en mars 2025, intégrait de manière conservatrice l'hypothèse d'une première tranche d'indemnité de 15 millions d'euros dans l'attente de l'examen des dommages, des opérations d'expertise et de la validation avec les assureurs.

