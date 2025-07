Getlink: des résultats semestriels grevés par Eleclink information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - Getlink publie un résultat net en recul de 35% à 113 millions d'euros et un EBITDA en baisse de 14% à 366 millions au titre du premier semestre 2025, période marquée par une forte baisse de la contribution d'Eleclink (-56% pour l'EBITDA).



Le chiffre d'affaires a diminué de 9% à 739 millions d'euros, en raison de la baisse de la contribution d'Eleclink, alors que celle d'Eurotunnel a progressé de 4% tandis que celle d'Europorte est restée stable.



Eurotunnel, sa division opérant le tunnel sous la Manche, a réalisé un CA de 564 millions d'euros 'grâce à la progression du réseau ferroviaire et des navettes dans un contexte économique difficile, en particulier sur le fret'.



La performance du premier semestre permet à Getlink de confirmer son objectif d'EBITDA pour 2025 entre 780 et 830 millions d'euros, avec notamment 'des hypothèses raisonnables de croissance d'Eurotunnel'.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,9100 EUR Euronext Paris +0,13%