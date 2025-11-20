 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 043,15
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Getlink conteste le projet d’augmentation injustifiée des Business Rates en Grande-Bretagne
information fournie par AOF 20/11/2025 à 09:03

(AOF) - Dans le cadre du processus triennal de réévaluation des Business Rates en Grande-Bretagne, la « Valuation Office Agency » a informé Eurotunnel de son projet d’augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable. La charge afférente aux Business Rates pour Eurotunnel s’élève à 26 millions d’euros en 2025. Dans l’hypothèse d’un maintien de l'allègement transitoire, l’augmentation pourrait être de l’ordre de 15 millions d’euros en 2026.

Dans un communiqué, Eurotunnel exprime "son vif désaccord face à ce projet et considère que cette augmentation, non justifiée et de nature confiscatoire, menace la capacité d'investissement de la société en Grande-Bretagne".

Eurotunnel poursuivra ses efforts de négociation auprès de la VOA et de ses autorités de tutelle jusqu'à la décision finale d'évaluation qui doit intervenir fin mars 2026.

"Si le montant évoqué était confirmé, Eurotunnel mettrait en œuvre toutes les mesures à sa disposition – y compris au titre du respect des textes fondateurs de la Concession franco-britannique de 1986 – pour faire valoir ses droits devant les autorités et/ou juridictions compétentes afin de préserver ses intérêts et plus généralement l'avenir du transport ferroviaire transmanche", poursuit un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire créé en 1986, exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 63 % des traversées de la Manche en voiture et 42 % de celles en camion et diversifié dans le fret sous la marque Eurotunnel, le fret ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Revenus de 1,6 Md€ répartis entre Eurotunnel (72 %) dans le transport Royaume-Uni/Europe continentale, Eleclink (17 %) dans la liaison électrique Royaume-Uni/Europe continentale puis par Europorte (10 %) dans le fret ferroviaire ;

- Ambition : élargir la gamme des services d’échanges à longue vitalité -mobilité par train ou navettes marines, interconnexion, services douaniers…- entre le continent européen et le Royaume-Uni ;

- Capital ouvert (20,55 % des actions et 20,72 % pour Eiffage), Yann Leriche étant directeur général, Jacques Gounon présidant le conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- capacité à générer des revenus additionnels dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 15 ans,

- complémentarité avec le fret ferroviaire en France et Eleclink,

- hausse de la productivité via les programmes Delight et WAYforward ;

- modernisation des actifs avec montée en puissance progressive des investissements annuels vers 170 à 220 M€ dans les 4 à 6 prochaines années,

- élargissement de l’offre de gestion d’infrastructures via l’acquisition de Electrofer,

- innovation fondée sur 3 piliers : l’optimisation de la maintenance prédictive et des équipements via l’exploitation des données d’une part, plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale répondant à 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- neutralité carbone en 2050 avec objectifs intermédiaires de réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de 54 % en2030,

- 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et réduction des usages d’eau potable,

- partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire,

- indicateur financier de marge opérationnelle décarbonée (99 %),

- financement d’Eleclink par « green bonds »;

- Dette encore élevée mais en baisse régulière, d’où le relèvement de sa notation, et agilité financière apportée par 1,7 M€ de trésorerie.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar, moindre agressivité commerciale des ferries en 2025, variation des tarifs électriques et des taux d’intérêt ;

- Ouverture de la renégociation des accords avec l’Union européenne, notamment sur la simplification des procédures, telles celles portant sur les produits frais ;

- Remise en service d’Electlink dont il est attendu pour 2025 + 190 M€ de chiffre d’affaires (82 % de la capacité) et réflexion en cours sur la construction d’un 2 ème Electlink ;

- Ouverture de la concurrence à l’italien FS qui projette une liaison Paris-Londres à partir de 2029 ;

- Après un repli de 17 % des revenus à fin mars, objectif 2025 : résultat d’exploitation de 780-830 M€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,58 €.

Valeurs associées

GETLINK
15,3300 EUR Euronext Paris -0,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de la Justice Gerald Darmanin, a l'Assemblée Nationale, à Paris, le 19 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Marseille attend des "actes" de Darmanin et Nuñez pour faire face au narcobanditisme
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:22 

    Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont très attendus jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank