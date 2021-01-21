Getlink-CA en baisse de 24% à €815,9 mlns en 2020
Reuters•21/01/2021 à 07:46
21 janvier (Reuters) - Getlink SE GETP.PA :
* GETLINK : BONNE TENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 S'ÉLÈVE À 815,9 MILLIONS D'EUROS EN BAISSE DE 24 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT PAR RAPPORT À 2019
* EUROTUNNEL CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 DES NAVETTES EN BAISSE DE 17 % À 521,4 MILLIONS D'EUROS
* LES NAVETTES CAMIONS ONT TRANSPORTÉ 1,5 MLNS DE CAMIONS EN 2020 VERSUS 1.6 MLNS IL Y A UN AN
* EUROSTAR : UNE ANNÉE FORTEMENT PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, TRAFIC EN BAISSE DE 77 % SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE
* EUROPORTE : CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 EN LÉGÈRE DIMINUTION (-3 %) À 122,7 MILLIONS D'EUROS
* FRET FERROVIAIRE: 1.736 TRAINS VERSUS 2.144 IL Y A UN AN
* LES NAVETTES PASSAGERS ONT TRANSPORTÉ 1.4 MLNS DE VOITURES EN 2020 VERSUS 2.6 MLNS IL Y A UN AN
* LE SHUTTLE FREIGHT : TRAFIC HEBDOMADAIRE EN DÉCEMBRE AVEC PLUS DE 40 000 CAMIONS TRANSPORTÉS
* PRÈS DE 1,5 MILLION DE CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES EN 2020
* EN 2020, PLUS DE 1,4 MILLION DE VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES PASSAGERS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.36%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer