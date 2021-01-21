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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Getlink-CA en baisse de 24% à €815,9 mlns en 2020
Reuters21/01/2021 à 07:46

21 janvier (Reuters) - Getlink SE GETP.PA :

* GETLINK : BONNE TENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 S'ÉLÈVE À 815,9 MILLIONS D'EUROS EN BAISSE DE 24 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT PAR RAPPORT À 2019

* EUROTUNNEL CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 DES NAVETTES EN BAISSE DE 17 % À 521,4 MILLIONS D'EUROS

* LES NAVETTES CAMIONS ONT TRANSPORTÉ 1,5 MLNS DE CAMIONS EN 2020 VERSUS 1.6 MLNS IL Y A UN AN

* EUROSTAR : UNE ANNÉE FORTEMENT PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, TRAFIC EN BAISSE DE 77 % SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

* EUROPORTE : CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 EN LÉGÈRE DIMINUTION (-3 %) À 122,7 MILLIONS D'EUROS

* FRET FERROVIAIRE: 1.736 TRAINS VERSUS 2.144 IL Y A UN AN

* LES NAVETTES PASSAGERS ONT TRANSPORTÉ 1.4 MLNS DE VOITURES EN 2020 VERSUS 2.6 MLNS IL Y A UN AN

* LE SHUTTLE FREIGHT : TRAFIC HEBDOMADAIRE EN DÉCEMBRE AVEC PLUS DE 40 000 CAMIONS TRANSPORTÉS

* PRÈS DE 1,5 MILLION DE CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES EN 2020

* EN 2020, PLUS DE 1,4 MILLION DE VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES PASSAGERS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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