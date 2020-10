Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink annonce le succès du refinancement des green bonds du groupe Reuters • 22/10/2020 à 15:55









22 octobre (Reuters) - Getlink SE GETP.PA : * SUCCÈS DU REFINANCEMENT DES GREEN BONDS DU GROUPE * L'ÉMISSION, RÉSERVÉE À DES INVESTISSEURS PRIVÉS ET ANNONCÉE LE 20 OCTOBRE 2020, A ÉTÉ TRÈS LARGEMENT SURSOUSCRITE ET SERA CLÔTURÉE LE 30 OCTOBRE 2020 * LES OBLIGATIONS SERONT ÉMISES AU PAIR ET PORTERONT INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 3,50%, PAYABLE SEMESTRIELLEMENT À TERME ÉCHU LES 30 JUIN ET 30 DÉCEMBRE, CE À COMPTER DU 30 DÉCEMBRE 2020 * ANNONCE AVOIR RÉUSSI AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D'OBLIGATIONS VERTES SENIORS GARANTIES VENANT À MATURITÉ EN OCTOBRE 2025 POUR UN MONTANT EN PRINCIPAL DE 700 MILLIONS D'EUROS * LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION SERA AFFECTÉ PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE EN COURS, DE EUR 550 MILLION DE NOMINAL, MATURITÉ 2023, AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS LIÉS AU PROJET ELECLINK, AINSI QUE, SELON LE CAS, À D'AUTRES ACTIFS VERTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.88%