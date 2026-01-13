GESTION-Les fournisseurs d'énergie préférés à la "big tech" dans l'IA en 2026-BlackRock

par Naomi Rovnick

BlackRock juge mardi toujours opportun d'investir dans l'intelligence artificielle (IA) pour cette année mais le premier gestionnaire d'actifs au monde entend se concentrer sur des opportunités plus larges dans le secteur.

Les investisseurs qui misent sur le thème de l'IA en 2026 privilégient les fournisseurs d'énergie et d'infrastructures par rapport aux grands groupes technologiques de Wall Street, indique BlackRock dans son rapport Investment Directions, citant une récente enquête menée auprès des investisseurs.

L'IA et la "big tech" ont dominé les marchés financiers et permis d'importants rendements en Bourse dans le monde en 2025, mais la course aux investissements, à coup de milliers de milliards de dollars, entre des entreprises comme Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O , pour construire de nouveaux centres de données, suscite des craintes sur le retour sur investissement, explique BlackRock. Le niveau de la dette inquiète également et les investisseurs sont à la recherche de nouvelles idées, ajoute le gestionnaire d'actifs.

Parmi les 732 entreprises interrogées par BlackRock auprès de clients basés dans la région EMEA, seul un cinquième a déclaré que les plus grands groupes technologiques américains représentaient l'opportunité d'investissement la plus intéressante dans le domaine de l'IA.

Plus de la moitié d'entre elles ont dit privilégier les fournisseurs d'énergie, qui alimentent les centres de données, et 37% ont placé l'infrastructure en tête de leurs choix d'investissement dans l'IA.

"Il est de plus en plus important de gérer les risques liés à l'exposition aux mégacapitalisations et à l'IA tout en saisissant les opportunités de croissance différenciées", a déclaré Ibrahim Kanan, responsable des actions américaines chez BlackRock, cité dans un rapport accompagnant les données de l'enquête.

Seulement 7% des personnes interrogées voient dans le thème de l'IA une bulle boursière.

(Rédigé par Naomi Rovnick; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)