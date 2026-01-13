 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GESTION-Les fournisseurs d'énergie préférés à la "big tech" dans l'IA en 2026-BlackRock
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:02

par Naomi Rovnick

BlackRock juge mardi toujours opportun d'investir dans l'intelligence artificielle (IA) pour cette année mais le premier gestionnaire d'actifs au monde entend se concentrer sur des opportunités plus larges dans le secteur.

Les investisseurs qui misent sur le thème de l'IA en 2026 privilégient les fournisseurs d'énergie et d'infrastructures par rapport aux grands groupes technologiques de Wall Street, indique BlackRock dans son rapport Investment Directions, citant une récente enquête menée auprès des investisseurs.

L'IA et la "big tech" ont dominé les marchés financiers et permis d'importants rendements en Bourse dans le monde en 2025, mais la course aux investissements, à coup de milliers de milliards de dollars, entre des entreprises comme Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O , pour construire de nouveaux centres de données, suscite des craintes sur le retour sur investissement, explique BlackRock. Le niveau de la dette inquiète également et les investisseurs sont à la recherche de nouvelles idées, ajoute le gestionnaire d'actifs.

Parmi les 732 entreprises interrogées par BlackRock auprès de clients basés dans la région EMEA, seul un cinquième a déclaré que les plus grands groupes technologiques américains représentaient l'opportunité d'investissement la plus intéressante dans le domaine de l'IA.

Plus de la moitié d'entre elles ont dit privilégier les fournisseurs d'énergie, qui alimentent les centres de données, et 37% ont placé l'infrastructure en tête de leurs choix d'investissement dans l'IA.

"Il est de plus en plus important de gérer les risques liés à l'exposition aux mégacapitalisations et à l'IA tout en saisissant les opportunités de croissance différenciées", a déclaré Ibrahim Kanan, responsable des actions américaines chez BlackRock, cité dans un rapport accompagnant les données de l'enquête.

Seulement 7% des personnes interrogées voient dans le thème de l'IA une bulle boursière.

(Rédigé par Naomi Rovnick; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
331,8600 USD NASDAQ +1,00%
BLACKROCK
1 089,550 USD NYSE +0,38%
META PLATFORMS
641,9700 USD NASDAQ -1,70%
MICROSOFT
477,0800 USD NASDAQ -0,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Le drapeau groenlandais flotte à l'entrée du parc d'attractions de Tivoli à Copenhague, le 8 janvier 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )
    Entre Nuuk et Copenhague, l'indépendance du Groenland envisagée prudemment
    information fournie par AFP 13.01.2026 11:58 

    Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite

  • ( AFP / JUNG YEON-JE )
    SK Hynix va investir 11 milliards d'euros dans une usine de conditionnement de puces avancées
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 11:46 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK Hynix a annoncé mardi vouloir investir 19.000 milliards de wons (11,05 milliards d'euros) dans la construction d'une usine de conditionnement de puces avancées, profitant de l'essor mondial de l'IA. "A mesure que la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank