GESTION-Le marché actions chinois a le vent en poupe-Pictet AM

PARIS, 10 novembre (Reuters) - La Chine est un marché particulièrement attractif pour un investisseur en actions car il offre à la fois des perspectives de croissance alléchantes et des valorisations raisonnables, dit-on chez Pictet Asset Management. Sortie la première de la crise du coronavirus dont elle a été le berceau, l'économie chinoise sera l'une des rares à ne pas subir de contraction cette année et pourrait enregistrer l'an prochain une croissance supérieure à 8%, a déclaré mardi Kiran Nandra, membre de l'équipe de gestion actions asiatiques de la société, lors d'une conférence en ligne. "L'économie chinoise est l'une des plus diversifiées et des plus stables au monde, ce qui lui permet de s'appuyer sur plusieurs leviers et ainsi de mieux résister aux chocs", a-t-elle dit. La belle santé de l'économie chinoise se reflète dans ses performances boursières puisque l'indice MSCI China .dMICN00000PUS affiche une hausse de près de 30% depuis le début de l'année, a-t-elle ajouté. La Chine est portée par des changements structurels appuyés par le dernier plan quinquennal, qui met l'accent sur le développement du commerce en ligne et des infrastructures technologiques ainsi que sur la croissance de la demande intérieure dans le sillage de l'expansion de la classe moyenne, a-t-elle dit. Avec des fleurons comme Baidu BIDU.O , Tencent 0700.HK ou Alibaba 9988.HK BABA.N , la deuxième économie du monde, naguère dominée par les matières premières et les services publics, est en pleine mutation, a souligné Kiran Nandra. Le marché chinois permet d'investir dans des entreprises en bonne santé qui mettent l'accent sur la rentabilité et la rémunération de leurs actionnaires et qui ne cessent de relever à la hausse leurs prévisions de bénéfice, a-t-elle ajouté. "Malgré cela, les valorisations restent attrayantes avec une décote de 20% par rapport à celles des marchés développés", a-t-elle dit avant de conseiller de se concentrer sur les entreprises de croissance et de qualité bénéficiant d'un avantage concurrentiel dans leur secteur. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

