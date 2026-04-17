Gestion de patrimoine et IA : Celena déploie 6 agents IA pour la saison fiscale 2026

(AOF) - Dans un contexte d'essor rapide de l'intelligence artificielle, la question de la souveraineté des données devient centrale pour les professions réglementées. Face à l'utilisation croissante d'outils grand public par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), la start-up française Celena fait le pari d'une IA sécurisée, hébergée en France et pensée pour les contraintes métiers. Sa plateforme multi-modèles, qui agrège les meilleures technologies du marché tout en garantissant un strict contrôle des données, a déjà convaincu plus de 350 utilisateurs en un peu plus de neuf mois.

Pour répondre aux besoins concrets et immédiats de ses utilisateurs, Celena déploie ce mois-ci une suite complète de 6 agents IA dédiés à la période de déclaration des revenus. Objectif : permettre aux CGP et fiscalistes de traiter en quelques minutes des analyses qui mobilisent habituellement plusieurs heures de travail.

- brochure fiscale 2026 : un assistant expert fondé sur la toute nouvelle brochure fiscale officielle, permettant d'interroger les 500 pages de documentation en langage naturel et d'obtenir des réponses sourcées instantanément.

- simulateur IR & défiscalisation : calcul d'impôt personnalisé intégrant barème progressif, quotient familial, TMI et décotes, avec simulation des dispositifs d'optimisation (PER, Pinel, Malraux, Girardin, LMNP, dons, emploi à domicile).

- frais réels vs abattement 10% : comparaison automatique des deux options de déduction selon le profil salarié du client, avec recommandation chiffrée.

- déficit foncier majoré : calcul et imputation du déficit foncier avec gestion des plafonds standard et majoré (10 700 / 21 400 euros), un sujet technique source fréquente d'erreurs.

- rattachement d'un enfant majeur : simulation de l'impact fiscal du rattachement versus la déclaration séparée, un arbitrage récurrent en période déclarative.

- PFU vs barème progressif (plus-values pré-2018) : analyse intégrant les abattements pour durée de détention applicables aux titres acquis avant 2018, avec recommandation motivée entre flat tax et barème.

Une intégration au cœur de l'écosystème patrimonial

A rebours des solutions fermées, Celena privilégie une approche interopérable en s'appuyant sur une plateforme entièrement ouverte via API, conçue pour s'intégrer facilement aux outils déjà utilisés par les cabinets. Connectée aux CRM, GED ou outils de reporting, la solution permet aux CGP de construire des workflows sur mesure, évolutifs et durables.

Forte de cette première traction et du lancement de sa suite fiscale, Celena entend désormais accélérer ses intégrations avec les principaux acteurs de l'écosystème patrimonial, avec l'ambition de s'imposer comme le standard technologique des professions réglementées en France.

Celena est une plateforme française d'intelligence artificielle dédiée aux professions réglementées (CGP, avocats, experts-comptables, notaires). Hébergée en France et conforme au RGPD, elle propose une liste exhaustive d'agents préconfigurés, la transcription de rendez-vous, l'analyse documentaire et la génération de documents.