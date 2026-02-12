Gestion d'actifs-Nuveen rachète Schroders pour €11,4 mds

information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 08:38

Le gestionnaire d'actifs américain Nuveen va racheter la société britannique Schroders

SDR.L pour 9,9 milliards de livres sterling (11,37 milliards d'euros), ont annoncé jeudi les deux groupes.

Avec cet accord, Nuveen et Schroders créent un groupe dont les actifs sous gestion combinés s'élèvent à près de 2.500 milliards de dollars.

Dans le cadre de cet accord, les actionnaires du gestionnaire de fonds Schroders recevront chacun 590 pence par action en espèces, plus des dividendes autorisés pouvant atteindre 22 pence.

Le directeur général de Schroders, Richard Oldfield, continuera à diriger la société après la conclusion de l'accord.

Londres servira de siège social non américain au groupe fusionné, ont déclaré les sociétés.

