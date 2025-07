Gestion d'actifs: encours record pour Amundi malgré la dépréciation du dollar

Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, en 2023 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi , gérait plus de 2.267 milliards d'euros fin juin 2025, un nouveau record malgré de forts effets de change au premier semestre.

Amundi a enregistré une collecte nette d'encours de 52 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 5,2% sur un an malgré un effet de change négatif, a indiqué mardi le groupe français, filiale du Crédit Agricole, dans un communiqué.

Il s'agit presque de "l'équivalent de tout ce que nous avons collecté sur l'année 2024", s'est félicitée la directrice générale Valérie Baudson, lors d'un point presse.

D'avril à juin, la collecte a atteint 20,4 milliards d'euros, portée notamment par le succès des fonds indiciels cotés (ETF), qui permettent aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un actif ou d'un panier d'actifs en Bourse sans avoir à y placer directement son argent.

Ces produits de gestion dite "passive", qui attirent de plus en plus d'épargnants, ont représenté à eux seuls 8,2 milliards d'euros.

Amundi a également enregistré une collecte positive en gestion active, portée par les encours en obligations.

Le groupe a cependant souffert d'effets de change négatifs, avec la dépréciation du dollar américain et de la roupie indienne, la principale coentreprise d'Amundi étant basée en Inde.

"Sur ces six derniers mois, la progression des marchés, qui a continué à un rythme moindre, a été largement plus que compensée par des effets change négatifs liés à la baisse du dollar", a affirmé Nicolas Calcoen, directeur général délégué et directeur du pôle Stratégie, Finance et Contrôle d'Amundi.

L'effet de change s'est particulièrement ressenti au deuxième trimestre.

"Plus de 50% de nos encours sont investis dans des titres en euros", et environ 25% en dollars, a précisé Valérie Baudson.

Amundi a publié un bénéfice net de 715 millions d'euros au deuxième trimestre 2025 (contre 333 millions un an plus tôt), dopé par une plus-value comptable de 402 millions liée à la finalisation de son partenariat avec la société de gestion américaine Victory Capital. Amundi a rappelé la finalisation de ce partenariat au 1er avril 2025, qui le dote d'une participation de 26% dans Victory Capital.

"Dans un environnement économique et géopolitique où les investisseurs sont à la recherche de plus de diversification avec un regain clair d'intérêt sur l'Europe, Amundi tire pleinement parti de son positionnement de premier gestionnaire d'actifs européens", s'est félicitée Mme Baudson.